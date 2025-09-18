Scuola via Tasso niente amianto nell' aria Decisa la suddivisione delle elementari in altri istituti
Le classi prime e seconde delle elementari alla “De Amicis”; le terze alla “Giovanni Cena”; le quarte a piazza Dante; le quinte in via Sezze. Potrebbe essere questa, stando alle indiscrezioni, la suddivisione delle 15 classi elementari della sede centrale della scuola di via Tasso, chiusa con. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Amianto nel pavimento, chiude per una settimana la scuola di via Tasso a Latina - La sindaca Celentano: "Scelta difficile, ma necessaria per tutelare la salute dei bambini" ... Riporta rainews.it
Scuole chiuse a Latina per amianto, scattano i primi controlli e la ricerca di soluzioni alternative - La chiusura della scuola di via tasso a latina per amianto spinge il comune a monitorare l’aria e cercare soluzioni per garantire la continuità didattica senza ricorrere alla didattica a distanza ... Lo riporta gaeta.it