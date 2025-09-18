Scuola stretta sull’abbigliamento | vietati gli outfit eccentrici

Gonne corte, top minimal e jeans strappati nel mirino dei presidi. Il Codacons: “Si limita la libertà”. Cambiano le regole nella scuola Con l’inizio del nuovo anno scolastico, torna al centro del dibattito il tema del dress code nelle scuole italiane. Tra circolari e volantini esplicativi, i dirigenti scolastici cercano di porre un freno agli abiti considerati “inadeguati” per l’ambiente educativo. La scuola e le sue regole cityrumors.it foto ansa Gonne troppo corte, addomi scoperti, jeans strappati, cappelli in aula e unghie finte: sono solo alcuni degli elementi vietati dal nuovo dress code scolastico, introdotto da diversi istituti italiani con l’avvio dell’anno 20252026. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

