Torna l'appuntamento che a fine settembre trasforma il quartiere Vanchiglia e la città di Torino in un grande palco a cielo aperto, con spettacoli teatrali, concerti, laboratori creativi, artigianato e giochi. Un'occasione unica per creare comunità attraverso l'arte e la bellezza. È il Festival delle Arti Popolari che quest'anno si terrà dal 23 al 28 settembre. Nato dall'esperienza di Casa Fools Teatro Torino Vanchiglia, il Festival porta l'arte fuori dai teatri, tra le persone, creando uno spazio di incontro, festa, dialogo e riflessione, diventando negli anni un appuntamento fisso tra gli eventi culturali a Torino.

Scuola Internazionale di Comics Torino al Festival delle Arti Popolari di Torino – Appuntamento giovedì 25 settembre