Scuola il Consiglio di Stato sospende il parere sui nuovi programmi | Carenze e criticità

Repubblica.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le misure contestate la “neutralità finanziaria non verificata” e “l’introduzione facoltativa del latino”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

scuola il consiglio di stato sospende il parere sui nuovi programmi carenze e criticit224

© Repubblica.it - Scuola, il Consiglio di Stato sospende il parere sui nuovi programmi: “Carenze e criticità”

In questa notizia si parla di: scuola - consiglio

In Consiglio Comunale i ragazzi del campo scuola della Croce Rossa Italiana

Bocciatura di uno studente con DSA, il Consiglio di Stato conferma la legittimità della scuola anche con PdP attivo e misure compensative, chiarendo i limiti della tutela e le regole sulle commissioni. SENTENZA

Bocciatura studente con DSA: il Consiglio di Stato conferma la legittimità della scuola

Nuove Indicazioni Nazionali, il Consiglio di Stato sospende il parere. D'Aprile (Uil Scuola Rua): Confermate le nostre perplessità. Serve un confronto vero con le scuole; Scuola, Consiglio Stato sospende parere su nuovi programmi; Indicazioni Nazionali, Consiglio di Stato sospende parere: richiesta di revisioni profonde.

scuola consiglio stato sospendeScuola, Consiglio Stato sospende parere su nuovi programmi - Il Consiglio di Stato ha sospeso l’espressione del parere sullo schema di regolamento delle nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo d’istruzione, evidenziando alcune c ... Scrive msn.com

Nuove Indicazioni Nazionali, il Consiglio di Stato sospende il parere. D’Aprile (Uil Scuola Rua): “Confermate le nostre perplessità. Serve un confronto vero con le scuole” - Il Consiglio di Stato ha sospeso l'espressione del parere sulle nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo, rilevando numerose criticità nel documento proposto dal Minist ... Come scrive orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Scuola Consiglio Stato Sospende