Scuola il Consiglio di Stato bacchetta Valditara sui nuovi programmi | gli strafalcioni nel testo e le parti inadeguate La decisione dei giudici

18 set 2025

Il Consiglio di Stato ha sospeso l’espressione del parere sullo schema di regolamento delle nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione. Secondo i giudici, il documento del ministero dell’Istruzione e del Merito presenta carenze rilevanti, in particolare nell’analisi di impatto della regolamentazione, definita «per molti aspetti inadeguata allo scopo». Per questo il parere è stato sospeso «in attesa degli adempimenti richiesti». Le criticità rilevate dal Consiglio di Stato. Le osservazioni del Consiglio di Stato toccano vari ambiti, a partire da quelle che vengono considerate «lacune strutturali». 🔗 Leggi su Open.online

Scuola, il Consiglio di Stato bacchetta Valditara sui nuovi programmi: gli strafalcioni nel testo e le parti «inadeguate». La decisione dei giudici

