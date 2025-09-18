L’inizio del nuovo anno scolastico viene salutato nel segno della massima collaborazione tra i sindaci e le comunità di Cupra Marittima e Massignano, con i ringraziamenti della dirigente scolastica Gaia Gentili per le soluzioni trovate. "Quest’anno, per la nostra comunità, l’inizio del nuovo anno scolastico è ancora più coinvolgente – afferma il sindaco di Massignano Massimo Romani – Il nostro edificio scolastico, oltre alle classi della scuola di Massignano, accoglie anche gli studenti della scuola Secondaria di Primo Grado di Cupra Marittima, che frequenteranno le lezioni nella struttura sita nel centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola al via:: "Un anno ancora più coinvolgente"