Il sindaco Gionata Calcinari lo aveva annunciato già in sede consiliare: il finanziamento di 1,2 milioni di euro per l’intervento di messa in sicurezza della scuola primaria ‘San Giovanni Bosco’ a Cascinare con la manutenzione straordinaria per il miglioramento sismico era stato perso per un errore procedurale, ma la pratica non era del tutto compromessa. "C’è la possibilità di ripresentare la richiesta per il finanziamento in risposta ad un nuovo bando, identico nei contenuti, al quale intendiamo partecipare riproponendo la richiesta di finanziamento> aveva detto. Un bando che scadeva il 15 settembre e, ieri la conferma, "sì, abbiamo ripresentato la richiesta" ha confermato il primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola a Cascinare, Calcinari ci prova