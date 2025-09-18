La star del primo iconico capitolo diretto da Wes Craven nel 1996 è pronta a tornare nella saga e non ha alcun dubbio sull'ottimo riscontro del film. Matthew Lillard è stato confermato tra i volti noti del franchise Scream che torneranno nel settimo capitolo della saga horror inaugurata nel 1996 da Wes Craven. Ospite ad un evento in Massachusetts, insieme a Skeet Ulrich e al regista Kevin Williamson, Lillard ha alimentato l'entusiasmo dei fan circa il nuovo appuntamento sul grande schermo. Matthew Lillard rassicura i fan su Scream 7 "Sono entusiasta di essere tornato" ha detto Lillard "Il film è fantastico, e sono davvero emozionato che il pubblico possa vederlo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Scream 7, Matthew Lillard rassicura i fan: "Il film è fantastico, non rovinerà il franchise"