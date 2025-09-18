Scott D’Amore | Nel 2007 Brock Lesnar poteva firmare con la TNA

Dal suo ritorno in WWE nel 2012, non c’è dubbio che Brock Lesnar sia stato un’attrazione costante per la compagnia di Stamford. La sua presenza, in questi ultimi 13 anni, è sempre stata sinonimo di match di alto calibro e di occasioni uniche per vedere la Bestia contro i migliori wrestler della federazione. Ma a pochi giorni da quello che sarà probabilmente l’ultimo scontro tra Brock e colui che lo riaccolse sul ring nel 2012, John Cena, emerge un dettaglio molto interessante su ciò che poteva accadere qualche anno prima, quando Brock era persona non grata in WWE. Accordo vicinissimo, ma sfumato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

