Scorta eccezionale per Meloni | le nuove misure di sicurezza dopo l' attentato a Kirk

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi lo aveva chiesto a gran voce: “Bisogna innalzare il livello di sicurezza e rinforzare le scorte, a partire dalle massime cariche dello Stato”. Dalle parole ai fatti. Secondo quanto apprende il Gazzettino da fonti qualificate, infatti, nei giorni scorsi sarebbe stata presa la decisione di aumentare al livello “eccezionale” la scorta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Una misura che si è resa necessaria dopo l'onda lunga (e le polemiche) generata dall'omicidio dell'attivista conservatore e fondatore di Turning Point Usa Charlie Kirk, ucciso durante un comizio nel campus dello Utah mercoledì 10 settembre. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Scorta “eccezionale” per Meloni: le nuove misure di sicurezza dopo l'attentato a Kirk

