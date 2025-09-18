Scorta e sicurezza eccezionale per Meloni Salvini e Tajani

L'assassino di Charlie Kirk, e le minaccie più o meno velate giunte dagli ambienti estremisti di sinistra, hanno convinto il ministero dell'Interno a rafforzare i dispositivi di sicurezza attorno alle tre cariche governative principali del Paese: Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Lo scorso venerdì il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, ha diramato una circolare che disponeva " un riesame e eventuale rafforzamento delle misure di profili di rischio ", che hanno portato alla decisione di un rafforzamento della sicurezza. A riferirlo è Il Messaggero, secondo il quale per il premier e i due vicepremier la tutela sarà alzata al livello "eccezionale", che prevede di mettere in campo due o tre auto blindate con tre agenti in ogni vettura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Scorta e sicurezza "eccezionale" per Meloni, Salvini e Tajani

