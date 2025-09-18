Scorta di Tajani e Salvini alzato il livello dopo l’omicidio di Kirk

“Riesame ed eventuale rafforzamento delle misure di profili di rischio“. Questa la circolare emanata lo scorso 12 settembre dal Viminale, dopo l’assassinio dell’attivista Charlie Kirk, pupillo del presidente a stelle e strisce, Donald Trump, sono stati rafforzati quelli che si definiscono “gli apparati di protezione” ai due vicepremier, Antonio Tajani, ministro degli Esteri e Matteo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

