Scoperto in Mongolia il dinosauro più completo di sempre | il cranio a cupola serviva per uno scopo preciso

In Mongolia, nel cuore del deserto del Gobi, è stato portato alla luce il fossile più completo e antico di un pachicefalosauro, un gruppo di dinosauri erbivori bipedi noti per i loro caratteristici crani a cupola. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature, riguarda un giovane esemplare di una specie finora sconosciuta, battezzata Zavacephale rinpoche, e risalente a un periodo compreso tra 108 e 115 milioni di anni fa. Il team di ricerca, guidato dal paleontologo Tsogtbaatar Chinzorig dell’Accademia Mongola delle Scienze, ha rinvenuto il fossile nella formazione di Khuren Dukh. Questo ritrovamento è di enorme importanza per la comunità scientifica, poiché i pachicefalosauri sono tra i dinosauri più enigmatici e meno conosciuti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

