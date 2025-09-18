Scoperta frode con fatture false nel napoletano sequestro per 5 milioni

NOLA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Nola, di beni mobili e immo-bili per un valore complessivo di 5.740.561 euro nei confronti di una società di Casalnuovo di Napoli (Napoli) dedita al commercio di elettrodomestici e di telefoni cellulari, e del suo amministratore. Le indagini sono relative ad una frode all’IVA realizzata dalla società, mediante l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, senza applicazione dell’imposta, nei confronti di società “cartiere” prive di dipendenti e di reale operatività e sistematicamente inadempienti agli obblighi tributari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it