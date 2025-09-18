Scontro violento tra auto tre feriti | grave una donna
Sono diverse le persone rimaste ferite in un incidente stradale, verificatosi ieri sera alle 19 ad Albanella. A scontrarsi due auto, una Nissan e una Fiat. Il bilancio è stato di tre feriti, trasferiti in ospedale a Eboli e Salerno con alcune ambulanze del 118.La dinamicaLa più grave è una donna. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: scontro - violento
