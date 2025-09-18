Scontro violento tra auto tre feriti | grave una donna

Salernotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono diverse le persone rimaste ferite in un incidente stradale, verificatosi ieri sera alle 19 ad Albanella. A scontrarsi due auto, una Nissan e una Fiat. Il bilancio è stato di tre feriti, trasferiti in ospedale a Eboli e Salerno con alcune ambulanze del 118.La dinamicaLa più grave è una donna. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scontro - violento

Violento scontro tra due auto, paura a Lecce: soccorsi i conducenti

Violento scontro tra due auto nella notte

Violento scontro tra auto e scooter nel Catanese: morto un 65enne

Scontro violento tra auto, tre feriti: grave una donna; Violento scontro tra due auto all'incrocio, tre feriti all'ospedale; Violento scontro all'incrocio, furgone si ribalta sopra l'auto: tre feriti in ospedale.

Violento scontro sulla Ss113, tre auto coinvolte - Violento scontro sulla strada statale 113, nel tratto compreso tra Ficarazzi e Bagheria. grandangoloagrigento.it scrive

scontro violento auto treIncidente a Salice: scontro tra tre auto, feriti i conducenti - Serata movimentata quella di oggi a Salice, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture. Secondo reggiotv.it

Cerca Video su questo argomento: Scontro Violento Auto Tre