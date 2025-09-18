Scontro tra due moto in zona Ikea | muore 17enne
Dramma nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre in un parcheggio nella zona dell'Ikea a Pisa. Un ragazzo di 17 anni è morto a seguito di un incidente stradale.Secondo quanto accertato in un primo momento dagli agenti della Polizia municipale, intervenuti sul posto per i rilievi, il giovane si. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
