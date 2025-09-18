Scontro tra due moto alle porte di Misterbianco | traffico paralizzato
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente di questa mattina. Un nuovo incidente stradale si è verificato oggi lungo la superstrada 121. Due motociclette si sono urtate dopo lo svincolo Misterbianco–Motta Sant’Anastasia, provocando la caduta a terra dei conducenti. I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118. La notizia è stata riportata da 95047.it. Traffico in tilt. A seguito del sinistro si sono formate lunghe code in direzione di Catania, con rallentamenti che arrivano fino allo svincolo per Piano Tavola. Le condizioni dei feriti. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sullo stato di salute dei motociclisti coinvolti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
scontro - moto
