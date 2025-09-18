Scontro totale Meloni-Schlein | battaglia all’ultimo voto nelle Marche

Palchi contrapposti, strategie opposte. Nelle Marche va in scena il primo atto delle regionali d’autunno, con Meloni e Schlein che trasformano la campagna elettorale in un banco di prova nazionale. Il governatore uscente Acquaroli contro l’ex sindaco di Pesaro Ricci: dietro le candidature locali, il futuro degli equilibri politici del Paese. La premier non usa mezzi termini. “La nostra alleanza è solida. Stiamo insieme da trent’anni e continueremo a stare insieme. Non sprecheremo un’occasione storica”, grida Giorgia Meloni dal palco marchigiano, circondata dai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, insieme a Maurizio Lupi e Antonio de Poli. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Scontro totale Meloni-Schlein: battaglia all’ultimo voto nelle Marche

In questa notizia si parla di: scontro - totale

Crisi Peg Perego, è scontro totale: tagli confermati e niente cassa

FdI-Ausl, scontro totale sul Cau di San Piero

Vlahovic Juve, è scontro totale! I bianconeri non vogliono dare la buonuscita al serbo ed è sul mercato: sarà “svenduto”? La cifra per cui può lasciare Torino

#breakingnews SCONTRO TOTALE nella dirigenza del #acmilan #confusione #ibrahimovic #furlani #moncada #tare #paratici #modesto - facebook.com Vai su Facebook

TUTTA la GODURIA di #JUVEINTER, SCONTRO TOTALE su PAGELLE #GATTA, #MOMBLANO NEWS #JUVEBORUSSIA! ? https://youtu.be/uyI_lQs47Eo - X Vai su X

Caro turismo, scontro Meloni-Schlein. La premier: “Attacchi vergognosi al governo”. La dem: “Lo spieghi alle famiglie”; Caro turismo, scontro Meloni-Schlein. La premier: “Attacchi vergognosi al governo”. La dem: “Lo spieghi alle …; Meloni Vs. Schlein: Danneggia l'Italia, scontro di cifre sul turismo.

Scontro Meloni-Schlein: le parole della leader PD scatenano la replica tagliente della premier - Scontro infuocato tra Meloni e Schlein: il botta e risposta tra la premier e la segretaria Pd accende la campagna per le Elezioni Regionali 2025. Riporta tag24.it

Regionali e omicidio Kirk, è scontro tra Meloni e Schlein - La campagna in vista delle regionali nelle Marche riporta al centro dello scontro politico il duello tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Come scrive msn.com