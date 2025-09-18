Scontro fra tre veicoli sulla tangenziale nella galleria San Giovanni a Montesilvano | tre feriti

Incidente stradale nel pomeriggio del 18 settembre lungo la tangenziale 714 (circonvallazione Montesilvano - Francavilla) che ha visto coinvolte tre autovetture. Il sinistro è avvenuto nella galleria San Giovanni in direzione nord. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che si è occupata dei. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

