Scontro Cangini-Gratteri Lei ha troppa visibilità Mi preoccupa che lei voglia una magistratura debole Su La7

Scontro incandescente a Omnibus (La7) sulla separazione della carriere tra il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, e l’ex parlamentare Andrea Cangini, già esponente di Forza Italia e poi di Azione. Cangini critica aspramente la posizione della magistratura: “Questo continuo a dire che la separazione delle carriere non risolve i problemi della giustizia non ha senso. Se è per questo, non risolve neanche i problemi della guerra in Medio Oriente. In tutti i paesi civili le carriere di chi giudica e di chi accusa sono oggettivamente separati – continua – La separazione della carriere impatta sulla vita dei cittadini nella misura in cui ci sarà qualche garanzia in più di una terzietà del giudice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontro Cangini-Gratteri. “Lei ha troppa visibilità”. “Mi preoccupa che lei voglia una magistratura debole”. Su La7

Lo scontro tra Gratteri e Meloni è una fake news. Il giudice: “Pronto a denunciare” - Il suo primo piano accostato a quello della premier Meloni, le loro foto fronteggianti che compaiono sopra un titolo esclamativo, e la posa ingannevole, come se si fossero appena fronteggiati in uno ... repubblica.it scrive