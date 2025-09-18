Scontri tra tifosi di Genoa e Samp 5 ultras faranno i lavori socialmente utili e per altri 3 chieste condanne

I disordini in piazza Alimonda portarono a un escalation di vendette tra i supporter rossoblucerchiati. Tafferugli nati da una voce mai provata di aggressione Cinque tifosi blucerchiati, accusati di essere tra i responsabili dei violenti scontri in piazza Alimonda del 5 maggio 2024, hanno ott. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Scontri tra tifosi di Genoa e Samp, 5 ultras faranno i lavori socialmente utili e per altri 3 chieste condanne

