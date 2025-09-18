Parigi. Sono stati rilasciati nella tarda serata di mercoledì 17 settembre i 19 tifosi dell’Atalanta che erano stati arrestati la sera di martedì, dopo gli scontri con la fazione opposta di tifosi del Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato dal quotidiano Le Parisien, i tafferugli tra gruppi di ultras dei due club si sono verificati nel I arrondissement di Parigi, pochi minuti dopo le 21 in rue des Lombards, tra il Forum des Halles e il Centro Pompidou. Ad affrontarsi una quarantina di ultras per fazione, alla vigilia della sfida. Photo gruppaofofficial Sul posto sono intervenuti gli agenti della Direzione dell’ordine pubblico e della viabilità (Dopc), che hanno arrestato 19 tifosi dell’Atalanta per violenza, in alcuni casi con armi, e danneggiamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Scontri per le strade di Parigi: rilasciati i 19 tifosi dell’Atalanta arrestati martedì sera