Sconfitta indolore Blitz del Trodica Ma Tolentino va avanti

1 TRODICA 2: Frascarelli, Tarquini (16’ st Papini), Salvucci, Strano, Giuggioloni, Di Biagio, Mariani (24’ Rovazzani), Rozzi, Pietrani (43’ st Fontana), Dolciotti (16’ st Alberioni), Moscati (24’ st Romoli). All Passarini. TRODICA: Febbo, Tomassini, Gabrielli (16’ st Violini), Bellusci, Passalacqua, Panichelli (1’ st Ciaramitaro), Misuraca, Gobbi, Salvucci (16’ st Cognigni), Costa Ferreira (27’ st Bugaro), Bonvin (16’ st Spagna). All Buratti. Abritro: Eletto di Macerata. Reti: 5’ Tomassini, 42’ Costa Ferreira, 15’ st Moscati. Note: prima del fischio d’inizio osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa dello sciatore Matteo Franzoso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sconfitta indolore. Blitz del Trodica. Ma Tolentino va avanti

Sconfitta indolore. Blitz del Trodica. Ma Tolentino va avanti.

