Scomparsa di Maddie | è libero Brückner principale sospettato
La polizia tedesca ha perso la battaglia contro il tempo, l'unico sospettato della scomparsa di Maddie McCann è ufficialmente libero da ieri. Christian Bruckner, già in carcere nella prigione di Sehnde, in Germania del Nord, perché colpevole di aver stuprato una donna americana in Portogallo nel 2005, proprio a Praia da Luz, lo stesso resort da dove 18 mesi più tardi scomparve la piccola bimba britannica di appena tre anni, ha finito di scontare la sua pena. Le autorità hanno dovuto rilasciarlo in quanto non avevano più alcuna giustificazione legale per trattenerlo in prigione. Una sconfitta per le autorità e la fine delle speranze per la famiglia McCann che non ha mai smesso in tutti questi anni di cercare la figlia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
