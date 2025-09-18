Tempo di lettura: 4 minuti Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani apprende con profondo dolore la tragica scomparsa del docente Gerardo Antonio Castelli, avvenuta presso l’Istituto Comprensivo “Piscicelli-Maiuri” di Napoli, e si stringe con affetto ai familiari, ai colleghi e agli studenti. Castelli non era solo un docente di matematica: era un costruttore quotidiano di curiosità, un punto di riferimento che trasformava le aule in laboratori di scoperta e le difficoltà in opportunità di crescita. Accanto al dolore personale, questa perdita ci impone una riflessione pubblica: la professione docente, così come viene oggi svolta, comporta carichi emotivi, psicologici e organizzativi che ne fanno un lavoro intrinsecamente usurante e logorante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scomparsa del docente Castelli: “Non era solo un docente ma un punto di riferimento”