Scomparsa a Torino Sofia Napolitano riappare in un video

Allarme rientrato, si è allontanata per stare col suo fidanzato: "La mia famiglia ci ostacolava"

Sofia Napolitano, ritrovata la ragazza scomparsa di Torino. La ventenne: «Mamma e papà mi stavano facendo del male»

Torino, 20enne scomparsa ricompare in video con il fidanzato: "Sto bene"

La ragazza ha 20 anni, è scomparsa da Torino ed è stata vista per l'ultima volta la mattina di lunedì 15 settembre. La famiglia chiede aiuto per ritrovarla

Sofia Napolitano scomparsa a Torino, l'appello della mamma: «Aiutatemi a ritrovarla, è con questo ragazzo conosciuto sul web»; Sofia Napolitano sta bene e pubblica un video: me ne sono andata volontariamente; Sofia Napolitano risponde ai genitori con un video: “Non sono sparita, sono via con il mio ragazzo”.

Torino, la ventenne Sofia Napolitano riappare dopo due giorni di angoscia: "Sto bene" (VIDEO) - Il motivo del suo allontanamento sarebbe legata alla sua relazione con un ragazzo colombiano, non visto di buon'occhio dalla famiglia ... Da giornalelavoce.it

Sofia Napolitano, riappare in un video la ragazza scomparsa da due giorni a Torino - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sofia Napolitano, riappare in un video la ragazza scomparsa da due giorni a Torino ... Lo riporta tg24.sky.it