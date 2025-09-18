Scivola mentre va a funghi e si procura un trauma al ginocchio | arriva l' elisoccorso

Nella mattinata odierna il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Orsaro, è stato impiegato per soccorrere dei cercatori di funghi in due interventi distinti. Il primo si registra intorno alle 11 in zona Rio dei Frasconi, nel comune di Monchio delle Corti, dove un uomo di 37 anni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

