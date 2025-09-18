Scirubetta da record oltre 100 mila presenze a Reggio Calabria | i nomi dei vincitori

Reggiotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trentaquattro gelatieri, tantissimi gusti e oltre 100 mila presenze hanno consacrato la quarta edizione di Scirubetta, il festival del gelato artigianale, giunto alla quarta edizione e svoltosi sul lungomare Italo Falcomatà.Reggio Calabria capitale mondiale del gelatoOrganizzato da Conpait con il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scirubetta - record

Scirubetta 2025: Reggio Calabria capitale mondiale del gelato, edizione da record con oltre 100 mila presenze

Scirubetta da record, oltre 100 mila presenze a Reggio Calabria: i nomi dei vincitori; Scirubetta 2025: Reggio Calabria capitale mondiale del gelato, edizione da record con oltre 100 mila presenze; Scirubetta 2025 | Reggio Calabria capitale mondiale del gelato edizione da record con oltre 100 mila presenze.

scirubetta record oltre 100Scirubetta 2025 a Reggio: edizione da record per il Festival del Gelato Artigianale - 000 presenze hanno consacrato la quarta edizione di Scirubetta come uno degli eventi più attesi dell’anno in Calabria. Si legge su citynow.it

scirubetta record oltre 100Scirubetta 2025: Trionfo Siciliano e Orgoglio Reggino al Festival del Gelato Artigianale - La quarta edizione di Scirubetta, il Festival del Gelato Artigianale, ha registrato un successo straordinario con oltre 100. Lo riporta reggiotv.it

Cerca Video su questo argomento: Scirubetta Record Oltre 100