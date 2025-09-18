Un successo senza precedenti per la quarta edizione di Scirubetta – Festival del Gelato Artigianale, che ha trasformato Reggio Calabria nella capitale mondiale del gelato. Oltre 100.000 presenze hanno consacrato l’evento come uno dei più attesi del 2025 in Italia, attirando 34 maestri gelatieri provenienti da tutta la Penisola e da sette Paesi del mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, dalla Tunisia all’Ungheria. Organizzato da Conpait, con il supporto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la partnership di Arsac e la partecipazione di Confartigianato Nazionale, il festival ha offerto un villaggio diffuso di gusto e cultura lungo il lungomare Falcomatà, con gelati innovativi, pizza artigianale, birre locali, cocktail al bergamotto, spettacoli per bambini, talk culturali e performance artistiche. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Scirubetta 2025: Reggio Calabria capitale mondiale del gelato, edizione da record con oltre 100 mila presenze