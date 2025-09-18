Sciopero nazionale il 22 settembre Usb | Risposta al genocidio in corso a Gaza
Si preannuncia un lunedì difficile per i pendolari di tutta Italia. Il sindacato Usb ha dichiarato sciopero nazionale di 24 ore. L’unione ha reso noto che a questa mobilitazione “potranno partecipare tutti i lavoratori e lavoratrici dei settori pubblici e privati, inclusi quelli che operano nei servizi pubblici essenziali”. L’agitazione inserita nel calendario del ministero dei trasporti coinvolgerà tutto il settore dei trasporti: i treni si fermeranno dalle ore 21 di domenica fino alle 21 di lunedì. Anche i tassisti incroceranno le braccia. Atm ha confermato lo sciopero del proprio personale. Le fasce di garanzia, fa sapere l’azienda milanese, saranno rispettate e andranno dall’ inizio del servizio fino alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sciopero - nazionale
Sciopero nazionale dei treni oggi e domani: ecco cosa c'è da sapere
Sciopero nazionale dei treni: Disagi in tutta Italia, ritardi e cancellazioni
Sciopero nazionale dei treni: disagi ovunque, solo a Termini 30 cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti
Francia, al via lo sciopero nazionale contro la manovra finanziaria: si temono scontri - X Vai su X
RIFORMA IGR Verso lo Sciopero Generale Lavoratori e pensionati rispondono alla convocazione di #cdls Confederazione Sammarinese del Lavoro - CSdL USL - Unione Sammarinese Lavoratori Federazione Nazionale Pensionati Sammarinesi - C - facebook.com Vai su Facebook
Scioperi per Gaza, stop il 19 e 22 settembre. Orari e cosa sapere; È stato indetto uno sciopero generale per lunedì 22 settembre, a sostegno della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza; Gaza, verso lo sciopero generale del 22 settembre. Stasera manifestazione a Genova.
Il 22 settembre è sciopero generale, l'Italia si ferma per Gaza - I sindacati base chiedono lo stop all'economia di guerra e un cambio di rotta all'Europa. wired.it scrive
Sciopero generale per Gaza del 22 settembre: a rischio treni e mezzi pubblici per 24 ore - I sindacati di base lanciano la mobilitazione a sostegno di Gaza e della Flotilla. Lo riporta quotidiano.net