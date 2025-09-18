Sciopero generale lunedì 22 settembre

Lanazione.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 18 settembre 2025 –   Saranno garantiti i servizi sanitari essenziali 2025 proclamato da USB, FISI, SGB e CUB. A comunicarlo il Dipartimento della Funzione Pubblica, sul cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego del proprio sito internet. Lo sciopero interessa l’intera giornata e riguarda tutto il personale (aree dirigenziali e comparto). Asl Toscana Sud Est rende noto che saranno assicurate le prestazioni in urgenza e i servizi minimi essenziali come previsto negli accordi nazionali che disciplinano il diritto allo sciopero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sciopero generale luned236 22 settembre

© Lanazione.it - Sciopero generale lunedì 22 settembre

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

I vigili del Fuoco di Foggia incrociano le braccia: sciopero generale e mobilitazione in Prefettura

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

Lunedì 22 sciopero generale contro genocidio a Gaza coinvolti trasporti pubblici scuole università e portuali; stasera manifestazioni a Genova; Lunedì 22 settembre sciopero nelle sedi operative di Siena Arezzo e Grosseto; Lunedì 22 settembre sciopero indice generale da USB Lavoro Privato.

sciopero generale luned236 22Sciopero generale lunedì 22 settembre - A comunicarlo il Dipartimento della Funzione Pubblica, sul cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego del proprio sito ... Scrive lanazione.it

sciopero generale luned236 22Sciopero generale per Gaza del 22 settembre: a rischio treni e mezzi pubblici per 24 ore - I sindacati di base lanciano la mobilitazione a sostegno di Gaza e della Flotilla. Secondo quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale Luned236 22