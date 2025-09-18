Sciopero generale lunedì 22 settembre
Arezzo, 18 settembre 2025 – Saranno garantiti i servizi sanitari essenziali 2025 proclamato da USB, FISI, SGB e CUB. A comunicarlo il Dipartimento della Funzione Pubblica, sul cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego del proprio sito internet. Lo sciopero interessa l’intera giornata e riguarda tutto il personale (aree dirigenziali e comparto). Asl Toscana Sud Est rende noto che saranno assicurate le prestazioni in urgenza e i servizi minimi essenziali come previsto negli accordi nazionali che disciplinano il diritto allo sciopero. 🔗 Leggi su Lanazione.it
