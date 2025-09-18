Sciopero generale in Francia Macron se ne deve andare
Parigi, 18 set. (askanews) - Sciopero generale in Francia, seconda giornata di mobilitazione nazionale contro il governo e le politiche di bilancio del presidente Emmanuel Macron. Dopo la sfiducia parlamentare al premier Francois Bayrou per una legge di austerità lacrime e sangue, il presidente ha nominato un altro capo del governo, Sébastien Lecornu, ma in strada nessuno crede alle sue promesse di rottura con il passato. Capofila delle proteste con coinvolgono cortei in tutte le grandi città, è il leader del maggior partito di opposizione la Francia Insoumise, Jean Luc Melenchon che parla da Marsiglia: "I sindacati, dice, chiamando allo sciopero hanno messo sul tavolo diverse rivendicazioni ed è chiaro che sono incompatibili con la linea politica di Lecornu". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
