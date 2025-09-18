Sciopero generale del 22 settembre | avviso Ministero e scheda di rilevazione

Con Avviso prot. n. 52154 del 17 settembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha informato che le organizzazioni sindacali USB, CUB, SGB e ADL Varese hanno proclamato uno sciopero generale per l’intera giornata del 22 settembre 2025. L’astensione dal lavoro interesserà l’intero territorio nazionale e riguarderà tutte le categorie, pubbliche e private. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

