Sciopero generale del 22 settembre 2025 | trasporti e scuole a rischio protesta per Gaza

Atomheartmagazine.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 settembre 2025 l’Italia vivrà una giornata difficile a causa dello sciopero generale nazionale indetto dai sindacati di base Usb, Cub, Adl Cobas e Sgb. Per 24 ore si fermeranno trasporti, scuole, università e settori strategici della logistica, con inevitabili disagi nelle grandi città. La protesta nasce come segno di solidarietà con la popolazione di Gaza e a sostegno della missione umanitaria Global Sumud Flotilla. Indice. Sciopero generale 22 settembre 2025: i settori coinvolti. Fasce orarie e città più colpite. Le ragioni dello sciopero del 22 settembre: solidarietà per Gaza. Manifestazioni e cortei. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

sciopero generale del 22 settembre 2025 trasporti e scuole a rischio protesta per gaza

© Atomheartmagazine.com - Sciopero generale del 22 settembre 2025: trasporti e scuole a rischio, protesta per Gaza

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

I vigili del Fuoco di Foggia incrociano le braccia: sciopero generale e mobilitazione in Prefettura

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

Lunedì 22 settembre sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private; Sciopero 22 settembre 2025 treni, taxi e mezzi pubblici fermi in tutta Italia: fasce orarie e servizi garantiti; Gaza, verso lo sciopero generale del 22 settembre. Stasera manifestazione a Genova.

sciopero generale 22 settembreVenerdì 19 e lunedì 22 settembre, è sciopero generale per Gaza: le manifestazioni in Toscana - Venerdì 19 settembre la Cgil in piazza a Firenze, Livorno e Siena. Secondo lanazione.it

sciopero generale 22 settembreSciopero generale del 22 settembre 2025: trasporti e scuole a rischio, protesta per Gaza - Sciopero generale del 22 settembre 2025: disagi in tutta Italia per trasporti e scuole. Da atomheartmagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale 22 Settembre