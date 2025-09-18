Sciopero generale del 22 settembre 2025 | trasporti e scuole a rischio protesta per Gaza

Il 22 settembre 2025 l'Italia vivrà una giornata difficile a causa dello sciopero generale nazionale indetto dai sindacati di base Usb, Cub, Adl Cobas e Sgb. Per 24 ore si fermeranno trasporti, scuole, università e settori strategici della logistica, con inevitabili disagi nelle grandi città. La protesta nasce come segno di solidarietà con la popolazione di Gaza e a sostegno della missione umanitaria Global Sumud Flotilla. Indice. Sciopero generale 22 settembre 2025: i settori coinvolti. Fasce orarie e città più colpite. Le ragioni dello sciopero del 22 settembre: solidarietà per Gaza. Manifestazioni e cortei.

