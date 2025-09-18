Sciopero generale del 22 settembre 2025 | avviso Ministero e scheda di rilevazione
Con Avviso prot. n. 52154 del 17 settembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha informato che le organizzazioni sindacali USB, CUB, SGB e ADL Varese hanno proclamato uno sciopero generale per l’intera giornata del 22 settembre 2025. L’astensione dal lavoro interesserà l’intero territorio nazionale e riguarderà tutte le categorie, pubbliche e private. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Sciopero generale per la Palestina del 22 settembre: autobus a rischio; Sciopero 21 – 22 settembre 2025: tutti i treni garantiti; Lo sciopero generale indetto per il 22 settembre a sostegno della popolazione di Gaza.
Il 22 settembre è sciopero generale, l'Italia si ferma per Gaza - I sindacati base chiedono lo stop all'economia di guerra e un cambio di rotta all'Europa. Secondo wired.it
Sciopero generale per Gaza del 22 settembre: a rischio treni e mezzi pubblici per 24 ore - I sindacati di base lanciano la mobilitazione a sostegno di Gaza e della Flotilla. Segnala quotidiano.net