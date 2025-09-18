Sciopero 22 settembre | l' Italia si ferma per Gaza

Wired.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mobilitazione proclamata dai sindacati base provocherà disagi nei trasporti, scuole e porti. Il 19 settembre ci sarà invece lo sciopero di Cgil. 🔗 Leggi su Wired.it

sciopero 22 settembre l italia si ferma per gaza

© Wired.it - Sciopero 22 settembre: l'Italia si ferma per Gaza

In questa notizia si parla di: sciopero - settembre

Trasporto pubblico, sciopero degli autobus sabato 13 settembre

Crisi Stm, Uilm: "Muro di gomma dell'azienda sulle ferie estive, sciopero prorogato al 15 settembre"

Napoli, sciopero degli asili comunali l’11 settembre. Cgil, Cisl e Uil: “No a privatizzazione”

Scioperi per Gaza, stop il 19 e 22 settembre. Orari e cosa sapere; Scioperi per Gaza, stop il 19 e 22 settembre. Orari e cosa sapere; Sciopero generale 22 settembre: ecco chi si ferma.

sciopero 22 settembre italiaSciopero generale per Gaza del 22 settembre: a rischio treni e mezzi pubblici per 24 ore - I sindacati di base lanciano la mobilitazione a sostegno di Gaza e della Flotilla. Si legge su quotidiano.net

sciopero 22 settembre italiaSciopero 22 settembre 2025 treni, taxi e mezzi pubblici fermi in tutta Italia: fasce orarie e servizi garantiti - 24 ore di mobilitazione generale che interessa buona parte del comparto della mobilità ma anche i settori scolastici, dell’Istruzione e della ricerca. Secondo italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero 22 Settembre Italia