Sciopero 22 settembre | l' Italia si ferma per Gaza

La mobilitazione proclamata dai sindacati base provocherà disagi nei trasporti, scuole e porti. Il 19 settembre ci sarà invece lo sciopero di Cgil. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Sciopero 22 settembre: l'Italia si ferma per Gaza

In questa notizia si parla di: sciopero - settembre

Trasporto pubblico, sciopero degli autobus sabato 13 settembre

Crisi Stm, Uilm: "Muro di gomma dell'azienda sulle ferie estive, sciopero prorogato al 15 settembre"

Napoli, sciopero degli asili comunali l’11 settembre. Cgil, Cisl e Uil: “No a privatizzazione”

Arst: sciopero di 24 ore previsto per domani 18 settembre. Fasce di garanzia del servizio degli autobus: 06:00-09:29, 13:30-15:59 - facebook.com Vai su Facebook

Francia, atteso maxi-sciopero nazionale il 18 settembre contro la manovra di bilancio 2026 - X Vai su X

Scioperi per Gaza, stop il 19 e 22 settembre. Orari e cosa sapere; Scioperi per Gaza, stop il 19 e 22 settembre. Orari e cosa sapere; Sciopero generale 22 settembre: ecco chi si ferma.

Sciopero generale per Gaza del 22 settembre: a rischio treni e mezzi pubblici per 24 ore - I sindacati di base lanciano la mobilitazione a sostegno di Gaza e della Flotilla. Si legge su quotidiano.net

Sciopero 22 settembre 2025 treni, taxi e mezzi pubblici fermi in tutta Italia: fasce orarie e servizi garantiti - 24 ore di mobilitazione generale che interessa buona parte del comparto della mobilità ma anche i settori scolastici, dell’Istruzione e della ricerca. Secondo italiaoggi.it