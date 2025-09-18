Scioperi per Gaza il 19 e 22 settembre 2025 chi si ferma e in quali orari | le modalità dello stop

Due giornate di sciopero per esprimere solidarietà al popolo palestinese, dopo l'aggravarsi della situazione umanitaria a Gaza. La mobilitazione di domani è indetta dalla Cgil, e interessa i settori privati (non tocca trasporti, scuola e sanità) Lo sciopero generale di lunedì 22 settembre potrebbe invece coinvolgere diversi settori, tra cui scuole, università, logistica e trasporti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scioperi per Gaza il 19 e 22 settembre 2025, chi si ferma e in quali orari: le modalità dello stop - La Cgil ha organizzato una giornata di mobilitazione nazionale ‘Per Gaza' domani, venerdì 19 settembre 2025, con ore di sciopero che coinvolgono tutti i settori privati. Lo riporta fanpage.it

Scioperi per Gaza, stop il 19 e 22 settembre. Orari e cosa sapere - Lo sciopero di venerdì 19 settembre, proclamato dalla Cgil, non riguarderà i servizi pubblici essenziali. Da msn.com