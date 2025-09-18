Scioperi del 19 e 22 settembre per Gaza quando sono a rischio asili scuole e trasporti | gli orari e le fasce garantite

Due giornate di scioperi sono previsti tra venetdì 19 e lunedì 22 settembre, proclamati in solidarietà con la popolazione palestinese dopo l’escalation nella Striscia di Gaza. A rischio ci sono trasporti pubblici, oltre che il comparto scuola dagli asili nido alle università per le mobilitazioni indette dalla Cgil nel primo giorno, nel secondo dai sindacati di base Cub, Adl e Sgb. Venerdì 19 settembre sciopera la Cgil. Il primo sciopero è fissato per venerdì 19 settembre indetto dalla Cgil. Il segretario generale Maurizio Landini ha però messo in chiaro che non saranno coinvolti i servizi pubblici essenziali. 🔗 Leggi su Open.online

