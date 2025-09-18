Scintille in consiglio Minuto di silenzio per l’omicidio di Kirk Bennati esce dall’aula
di Alfredo Marchetti Scintille in consiglio comunale sin dal primo minuto. di silenzio. Un inizio scoppiettante per la riunione che ha visto sul piatto, tra i vari temi, la modifica al progetto della variante Aurelia, passata con 29 voti favorevoli e uno contrario (la consigliera Bennati dei Cinque stelle), l’ex hotel Milano e il bilancio di previsione delle opere pubbliche. Su proposta del consigliere della Lega, Filippo Frugoli, il consiglio ha osservato un minuto di silenzio per e per Charlie Kirk e Yrina Zarutska. Dopo il minuto di silenzio il consigliere comunale Simone Ortori è intervenuto affermando che occorre sempre distinguere il rispetto per la morte di una persona dall’opposizione nei confronti delle sue idee. 🔗 Leggi su Lanazione.it
