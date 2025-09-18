Scienza via al monitoraggio sottomarino grazie a BIG Data e Intelligenza Artificiale

Dal primo agosto scorso e’ pienamente operativo il  sistema di monitoraggio subacqueo in tempo reale  dei principali parametri di qualita’ delle acque e del movimento delle correnti sottomarine nel Golfo di Follonica (tra Livorno e Grosseto, sulla costa della Toscana). Nel Golfo sono infatti presenti importanti impianti di piscicoltura e molluschicoltura, che coprono un’area di circa 1.600 ettari, uno dei poli produttivi più importanti dell’acquacoltura nazionale.  Ogni giorno dell’anno verranno trasmessi online tra 1500 e 2.000 dati circa  contro i 5-6, o poco piu’, che e’ possibile rilevare con i metodi tradizionali grazie alla rete di sensori senza fili sviluppata dalla societa’ italiana  WSense  e adottata dall’agenzia ambientale ISPRA nell’ambito del piano MER (Marine Ecosystem Restoration) del PNRR. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

