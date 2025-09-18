schlein e braga non sanno neanche fare una sceneggiata il video smaschera la recita andata a male video

La bagarre in Aula aveva un copione, ma la regia non funziona nel Pd dai nervi fragili. “No no, non è adesso”, si sente gridare nel video della seduta alla Camera dove è arrivato il terzo sì alla riforma della Giustizia- 243 sì e 109 no-. Incredibile, ci sono due “attrici” che non sono neanche in grado di fare una sceneggiata. Il video che Fratelli d’Italia ha diffuso mostra la capogruppo Pd Chiara Braga e la segretaria Schein che si consultano convulsamente per andare in scena con la bagarre contro il governo e la maggioranza dopo il voto. Stanno definendo le parti. Ma qualcosa va storto: si rivolgono a un loro parlamentare: “ Nico no, non adesso”, esclama Schlein. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

