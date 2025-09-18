Schlein alla Festa dell’Unità di Bologna | Daremo un’alternativa al Paese Orgogliosi delle nostre origini

Bologna, 19 settembre 2025 – Gli occhi della Festa dell’Unità su Gaza. Elly Schlein arriva al parco Cevenini alle 21, ad aspettarla c’è tutta la comunità dem: il segretario regionale Luigi Tosiani, quello provinciale Enrico Di Stasi, i consiglieri comunali e regionali, soprattutto loro: i volontari. La segretaria nazionale Pd entra dall’ingresso più defilato, attraversa le osterie e abbraccia il popolo del centrosinistra. Saluta, chiacchiera, firma autografi: “Senza la base, non ci sarebbero le altezze”, puntualizza. Una ragazzina le si avvicina timida con una tesserina piddì da firmare, mentre un’altra ha in mano un plico: “Le prime 23. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schlein alla Festa dell’Unità di Bologna: “Daremo un’alternativa al Paese. Orgogliosi delle nostre origini”

