Schianto tra auto e camion in A1 due persone incastrate nell' abitacolo | feriti al Maggiore

Poco dopo mezzogiorno di giovedì 18 settembre si è verificato un grave incidente stradale lungo l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 103 in direzione Milano. Per cause in corso di accertamento un'auto e un camion si sono scontrati. Secondo le prime informazioni due persone sarebbero. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

