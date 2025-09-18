Schianto in moto sulla Tangenziale di Napoli | muoiono un uomo e una donna

Il dramma poco dopo le 22 nella galleria Monte Sant’Angelo est, in direzione Capodichino sulla Tangenziale di Napoli. L’impatto con le barriere è stato fatale a entrambi. Una serata di tragedia in Tangenziale di Napoli, dove ieri poco dopo le 22 una moto ha perso il controllo ed è andata a schiantarsi contro le barriere . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Schianto in moto sulla Tangenziale di Napoli: muoiono un uomo e una donna

