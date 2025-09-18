Pauroso incidente ieri verso le 15 sulla statale del Brennero all’interno della galleria “Botri” della variante di Ponte a Moriano. Tre persone residenti in Mediavalle sono rimaste ferite nello scontro tra un grosso camion cisterna e un’auto all’altezza di Sesto di Moriano. Illeso l’autista del mezzo pesante, mentre sono rimaste feriti i tre occupanti dell’auto: un ragazzo di 16 anni, portato con l’elisoccorso Pegaso 3 in codice giallo per un trauma alla gamba all’ospedale di Cisanello; una donna di 54 anni, la mamma del 16enne, portata in codice rosso per dinamica all’ospedale di Lucca; e un’altra donna, sui 70 anni, trasportata anche lei in codice rosso per dinamica all’ospedale San Luca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Schianto in galleria. Tre feriti sulla Variante