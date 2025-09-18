Schianto frontale sulla Statale 16 | due persone trasportate in urgenza all' ospedale

ANCONA – A scontrasi frontalmente, per cause ancora in fase di accertamento, un furgone e un’automobile, generando una carambola che ha coinvolto anche una terza vettura. Intervento del personale sanitario nel pomeriggio di oggi attorno alle 18 lungo la Strada Statale 16, tra Torrette e Falconara. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: schianto - frontale

