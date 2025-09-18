Schianto a Milano | anziano travolto mentre attraversa sulle strisce è grave in ospedale

18 set 2025

Grave incidente stradale a Milano nella mattinata di giovedì 18 settembre. Un uomo di 71 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. È successo in via San Giusto all'angolo con via Quarto Cagnino, a San Siro, intorno alle 8 di mattina.Portato in ospedaleSul posto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

