Scelti da molte star gli stivali biker sono un must per l’autunno anche secondo lo street style Si combinano con tessuti leggeri o pesanti creando outfit versatili e dall’aspetto deciso

Ad esempio, Dua Lipa ha optato per un look audace con giacca in pelle Balenciaga, top e shorts in denim ReDone. Infine, biker boots di Courrèges e preziosi di Tiffany, mentre Naomi Watts ha scelto un completo in satin firmato Fendi, con blazer sartoriale e gonna midi a pieghe. Il look, sofisticato e luminoso, è stato completato da accessori total black. A seguire, maglia con spalla scoperta e gonna midi svasata definiscono l'outfit femminile di Emily Ratajkowski.

