Scelta la data delle elezioni in Veneto | il decreto di Zaia Sarà election day

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha ufficialmente firmato il decreto che indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del presidente della giunta. I cittadini veneti saranno chiamati alle urne domenica 23 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 24 novembre dalle 7 alle 15. La firma del provvedimento da parte di Zaia mette fine alla legislatura in corso, aprendo ufficialmente la campagna elettorale. “Ho firmato il decreto che fissa la data delle nuove elezioni regionali – ha dichiarato il governatore veneto in una nota –. Si conclude la legislatura e annuncio ufficialmente che si andrà a votare domenica 23 novembre e lunedì 24 novembre. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Scelta la data delle elezioni in Veneto: il decreto di Zaia. Sarà election day

