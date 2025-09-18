Scavalca la recinzione ed entra nel Sacrario Militare di Bari | bloccato 25enne

Un uomo ha scavalcato la recinzione ed è entrato, senza autorizzazione, all'interno del Sacrario Militare di Bari, in via Gentile. L'episodio si è verificato nella serata di mercoledì 17 settembre.Un 25enne è stato notato e bloccato dalla Polizia Locale del capoluogo pugliese. Non si segnalano. 🔗 Leggi su Baritoday.it

